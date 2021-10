Marianella: «Inter, Inzaghi deve tutelare Dzeko! Curioso di una coppia»

L’Inter alle ore 20.45 sfida l’Empoli allo stadio Castellani, nel match valido per la decima giornata di Serie A. Massimo Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, pensa che Inzaghi farà qualche rotazione in più, magari proponendo un’inedita coppia in attacco. Di seguito le dichiarazioni del giornalista.

COPPIA NUOVA – Secondo Massimo Marianella, Simone Inzaghi dovrebbe tutelare il suo uomo più prolifico: «Penso che Inzaghi farà rotazione perché qualche giocatore è vero che sta dando tantissimo, mi riferisco a Edin Dzeko, ma va anche tutelato in termini di minuti e partite giocate. Quindi, una tra Empoli e Udinese la salterà o la comincerà dalla panchina. Potrebbe quindi essere l'occasione per vedere Lautaro Martinez e Alexis Sanchez da 1′: è una coppia di movimento, di grande talento ma anche di presenza. Sono giocatori di fisico, diversi da Dzeko ma sarei curioso di vederli insieme».