Marianella: «Inter, in base alle necessità uno deve partire! Milenkovic…»

L’Inter vive queste ultime settimane di calciomercato con il dubbio Skriniar. Massimo Marianella – intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport 24 -, prova a fare il punto della situazione in casa nerazzurra a cinque giorni dall’inizio del campionato

IDEE CONFUSE – L’Inter non è ancora certa di riuscire a trattenere Milan Skriniar. Massimo Marianella prova a capire cosa potrebbe accadere in caso di addio dello slovacco: «Il nome che balla è sempre quello di Milenkovic, che è un’idea dell’Inter e della Juventus ma soprattutto la Fiorentina vuole tenerselo. C’è una promessa da parte della Fiorentina di lasciarlo andare in caso di chiamata di una grande. Io considero la Fiorentina una grande ma il patto che c’è stato tra di loro è quello. È chiaro che l’Inter vendendo Skriniar farebbe non solo una plusvalenza rispetto al costo iniziale ma un saldo positivo importante. In questa settimana Milenkovic o rinnova o va via. Può essere un rinnovo pluriennale oppure di un altro anno per prendere ancora tempo e mantenere la stessa promessa».

UN FATTO DA CAPIRE – Marianella prosegue: «Il discorso sull’Inter è sempre lo stesso. L’anno scorso quasi ufficialmente il club nerazzurro dice ‘dobbiamo rivalutare i costi perché il calcio va in questa direzione’ e si era detto di rientrare di 250 milioni di euro in due anni. L’anno scorso vende Lukaku, quest’anno ha più acquistato e abbattuto il monte stipendi. Però in base alla necessità che l’Inter ha comunicato, deve cedere almeno un giocatore. Poi in un anno di transizione fa un’ottima stagione, quella dell’anno scorso. La bravura è stata quella di investire bene, Inzaghi ha fatto bene ed è stato un anno agonisticamente superiore a quello che si aspettava l’Inter stessa. Ora bisogna capire se rischia di perdere un giocatore o no».