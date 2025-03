Marianella: «Inter, tre obiettivi che sono più un aiuto che un limite»

L’Inter vince contro l’Udinese andando in sofferenza nei minuti finali. Massimo Marianella sottolinea la forza dell’Inter nonostante la squadra non abbia espresso sempre, il massimo del suo potenziale.

TRE OBIETTIVI – L’Inter continua la lotta serrata con il Napoli per la conquista dello scudetto. Contro l’Udinese, i campioni d’Italia ottengono necessari a tenere il Napoli distante 3 punti. Su Sky Massimo Marianella si esprime così sul potenziale dei nerazzurri: «L’Inter non è mai stata credo al 100% per un lungo periodo. Ma l’80 o il 90% di questa Inter, basta per essere la più forte squadra in Italia e una delle squadre più forti d’Europa. Hanno un sistema, hanno un’identità, hanno dei cambi sistematici ed anche un grande portiere, insieme ad un grande allenatore. L’Inter è una squadra forte. Ci sono questi 3 obiettivi che diventano un limite ma anche un aiuto perché ti costringe ad avere attenzione su qualsiasi cosa fai».

L’Inter è una squadra forte e strutturata: Marianella continua

PASSO VINCENTE – L’Inter è in lotta su tutti i fronti questo potrebbe lentamente prosciugare le energie dei nerazzurri. Ma dall’altro lato più giochi e vinci più hai sete di successi. Il telecronista di Sky continua la sua analisi: «Questa squadra è forte strutturata. Poi è vero che con il Milan non è mei riuscita a rendere benissimo nelle ultime partite, però per me scende in campo da favorita. Il Milan è composta da giocatori molto forti. In una serata, i rossoneri, possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Nel suo insieme ha talento, ha estro, ha campioni e fisicità a centrocampo. Basti pensare a che giocatore sia diventato Reijnders da quando ha indossato la maglia del Milan. L’Inter ha un suo passo vincente molto molto importante». Viene visto in questo modo il prossimo derby della madonnina dal telecronista Marianella che rimarca quanto i campioni d’Italia, seppur squadra forte, dovranno prestare molta attenzione ai cugini rossoneri.