Marianella: «Inter un gradino avanti. Altre tre però lotteranno fino in fondo»

Massimo Marianella, intervenuto in una diretta Instagram di Fabio Caressa, ha risposto alla domanda sulla corsa allo scudetto. Per il telecronista, l’Inter rimane un gradino leggermente avanti alle altre

CORSA − Il parere di Marianella sul cammino verso lo scudetto: «L’Inter secondo me è un gradino leggermente più avanti alle altre. Poi ci sono tre squadre che saranno in su fino in fondo ovvero Napoli, Milan e Roma». L’Inter nella gara giocata ieri ha pareggiato per 2-2 contro l’Atalanta dopo una partita spettacolare. Successo invece del Milan sul campo dello Spezia per 2-1; mentre è arrivato un KO nel derby per la Roma di Jose Mourinho. In serata, il Napoli sarà impegnato contro il Cagliari per riprendersi la vetta solitaria.