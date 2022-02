Marianella: «Inter, Genoa test importante per capire come sta la squadra»

Massimo Marianella ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre Genoa-Inter, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Così il giocatore sul match di Marassi

TEST − Marianella sulla gara di Marassi: «Destro fuori? Mi sorprende, fa parte di un’idea di come affrontare e ripartire. Test importante per entrambe le squadre, test importante per l’Inter per capire come sta fisicamente. Non c’è squadra migliore del Genoa che attacca e pressa alta. Il Genoa contro un grande avversario potrà capire se può lottare per rimanere in Serie A o prepararsi a ritornarci».