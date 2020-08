Marianella: “Inter favorita, ma attenzione a essere positivi. Eriksen…”

Massimo Marianella, telecronista di “Sky Sport” (e voce della finale di Champions League del 2010), ha analizzato le possibilità dell’Inter di vincere contro lo Shakhtar Donetsk e le scelte di formazione di Antonio Conte, specialmente per quanto riguarda la decisione di lasciare Christian Eriksen in panchina.

NESSUN PRONOSTICO – Nonostante sulla carta l’Inter possa essere favorita sullo Shakhtar Donetsk, secondo Massimo Marianella non bisogna essere troppo positivi. Infatti, come hanno dimostrato anche le sfide di Champions League, tutto può succedere. Queste le parole sul tema, a circa un’ora dal calcio d’inizio, da parte del telecronista di “Sky Sport”: «Non avrei mai pensato di vedere la formazione di Antonio Conte e dire che sarei stato d’accordo nel lasciare in panchina Christian Eriksen. Occhio in ogni caso a essere troppo positivi. L’Inter ha meritato di essere qui, ma queste final eight, sia di Europa League che di Champions League, ci hanno insegnato che ogni partita secca a porte chiuse può far saltare tutti i pronostici. I nerazzurri sono favoriti questa sera, possono certo puntare al trofeo, ma avranno due avversari ostici e diversi davanti. Oggi lo Shakhtar Donetsk che sa tenere palla e giocare sulle fasce e poi, nell’eventualità che ci auguriamo, un Siviglia molto diverso rispetto agli ucraini».