Marianella: «L’Inter è favorita. Bayern Monaco ferito ma pericoloso!»

Inter-Bayern Monaco è la prossima grande sfida di Champions League che attende i nerazzurri a San Siro. Massimo Marianella, su Sky Sport, esprime il suo pensiero riguardo il match di dopodomani.

BAYERN INSIDIOSO – L’Inter affronterà in casa il Bayern Monaco nel prossimo match che si giocherà tra due giorni. Dopo la vittoria di Cagliari in campionato, la squadra allenata da Simone Inzaghi è completamente concentrata su i tedeschi. I bavaresi nonostante alcune pesanti assenze, come Jamal Musiala e Manuel Neuer, rimangono una squadra coriacea, forte fisicamente e mentalmente. Massimo Marianella, su Sky, è convinto che l’Inter abbia buone chance di passare i quarti di finale contro i tedeschi: «È vero che il Bayern ha la potenzialità di poter ribaltare il risultato, ma io credo che sia un Bayern Monaco meno forte dell’Inter. Questo Bayern qui, anche per le assenze, infortuni anche forse per la squadra vista all’andata è meno forte dell’Inter, e meno forte rispetto agli ultimi anni. Però resta un Bayern insidioso».

L’Inter ha buone chance di battere il Bayern Monaco

OTTIMA CHANCE – L’Inter dopodomani si gioca una grande fetta di questa stagione. Il risultato positivo dell’andata per 2-1 in casa dei tedeschi va confermato a San Siro. Lo stadio, i tifosi, l’avere a disposizione da parte di Simone Inzaghi quasi l’intera rosa a disposizione saranno fattori decisivi per mettere in difficoltà un Bayern Monaco ferito e affamato di riscatto. Il telecronista Marianella prosegue nel suo discorso: «Io credo che l’Inter sia una squadra forte a sufficienza da poter gestire la rabbia e la voglia e il talento e la storia del Bayern Monaco. La storia in Europa è importante, ma i nerazzurri possono mettere più o meno le stesse carte sul tappeto verde di San Siro. Non sarà facile ma l’Inter credo ce la possa fare. I tifosi interisti ricordano benissimo il precedente migliore di tutti che io ho avuto la possibilità di raccontare».