Marianella: «Inter resta la favorita! Ora mi aspetto una reazione»

La sconfitta contro il Sassuolo non ha fatto cambiare idea a Marianella sulle potenzialità dell’Inter. Il giornalista, intervenuto su Sky Sport 24, ha espresso le sue aspettative per la sfida contro la Salernitana.

LA MIGLIORE – Alla vigilia di Salernitana-Inter Massimo Marianella dichiara: «La mia favorita per lo scudetto resta l’Inter. Mi aspetto che la squadra di Inzaghi reagisca dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Per me è la migliore del nostro campionato di Serie A. Lo scorso anno ha sfiorato, al di là di ogni pronostico, di vincere la Champions League. Si è rinforzata magicamente: la bacchetta magica di Ausilio e Marotta colpisce sempre nel segno giusto. Perché si dice sempre che l’Inter abbia qualche limitazione economica e poi riescono a fare una squadra ogni volta più forte. Questa Inter secondo me è nettamente più forte rispetto a quella della scorsa stagione. Con uno scambio Sommer-Onana l’Inter ci guadagnava alla pari, pensa con 50 milioni di euro in più. Mi aspetto che reagisca sul campo di una Salernitana in grande difficoltà».