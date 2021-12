Marianella: «Inter, eviterei due squadre. Non capivo entusiasmo per Ajax»

Massimo Marianella, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato nuovamente il possibile sorteggio per le italiane (annullato il primo). Secondo il telecronista, l’Ajax è molto forte

SORTEGGIO − Marianella sul nuovo sorteggio di Champions League: «Per l’Inter, Liverpool e Bayern Monaco più di tutte le eviterei, in questo momento. Le competizioni europee sono fatte di momenti. Oggi, sono le più forti del mondo. Ingiocabile non c’è nulla, ma sono veramente forti. Il Manchester City è di grandissimo livello ma anche un po’ incostante anche perché non ha trovato ancora il miglior Kevin De Bruyne. L’entusiasmo per aver preso Ajax e Sporting Lisbona non lo capivo tanto perché sono due squadre pericolosissime da affrontare».