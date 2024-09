Marianella: «Inter dovrebbe evitare troppo turnover per una ragione!»

Massimo Marianella si è pronunciato sulla possibilità che il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi effettui tanto turnover in vista della sfida di Champions League contro la Stella Rossa.

IL PENSIERO – Massimo Marianella ha parlato a Sky Sport delle possibili scelte che Simone Inzaghi effettuerà in occasione di Inter-Stella Rossa: «Con la nuova formula della Champions League ci si potrebbe permettere meno turnover di prima, perché si deve fare il massimo numero di gol. Non so se Inzaghi farà questa rotazione forzata, in un contesto come questo, un pochino mi sorprenderebbe».

Inter-Stella Rossa, Inzaghi ha una precisa strategia per l’incontro

POSSIBILI SCELTE – Simone Inzaghi dovrebbe optare per una vera e propria rivoluzione rispetto alla formazione presente in campo contro l’Udinese. Per Inter-Stella Rossa, quindi dovrebbero partire dal minuto Benjamin Pavard e Denzel Dumfries, entrambi in panchina nella gara con i friulani. In aggiunta rispetto al ritorno in campo di due titolari, dal primo minuto dovrebbero esserci anche Stefan De Vrij, Carlos Augusto, Piotr Zielinski e Marko Arnautovic. Il principale ballottaggio che è al momento nella mente di Inzaghi riguarda il centravanti che dovrà affiancare l’austriaco nella sfida con i serbi. In tal senso, il tecnico piacentino deve decidere chi preferire tra Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, con quest’ultimo leggermente in vantaggio rispetto al capitano nerazzurro per una presenza dal primo minuto.