Marianella: «Inter, più che le disattenzioni rimprovero un’altra cosa!»

Massimo Marianella negli studi di Sky Sport analizza il day after di Inter-Juventus. E nelle sue parole analizza cosa, secondo lui, sia stato particolarmente grave del rocambolesco pareggio di San Siro per 4-4 di ieri sera.

PAREGGIO AMARO – Per come si era messa la partita, il 4-4 di San Siro è un risultato piuttosto amaro per l’Inter. Una partita, quella contro la Juventus, che era praticamente vinta a venti minuti dalla fine. Poi, un blackout che ha permesso a Kenan Yildiz di trovare la doppietta personale e di agguantare un pareggio ormai insperato per i bianconeri. Il che ha portato a feroci critiche sulle tante, troppe disattenzioni difensive della squadra di Simone Inzaghi. Che però, secondo il giornalista e telecronista Massimo Marianella, non sono la cosa più grave che i nerazzurri hanno fatto vedere nel big match di ieri sera, valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A.

Inter-Juventus, non solo i problemi difensivi: per Marianella un altro aspetto è più grave

MANCATA CHIUSURA – Questo il pensiero di Massimo Marianella su Inter-Juventus e sugli aspetti che hanno reso grave il risultato per i nerazzurri: «Lo scorso l’anno l’Inter mise la barra dritta per vincere la seconda stella e con la concentrazione massima sul campionato, qualcosa ha concesso in Champions League. Quest’anno non hanno scelto, ma questo non deve portare a un’allegria difensiva che giustamente fa arrabbiare Simone Inzaghi. Lo scorso anno l’approccio era diverso perché c’era un obiettivo chiaro. Può anche essere che quest’anno ci sia un po’ meno fame. Questi giocatori hanno cominciato a vincere tanto e inconsciamente hanno meno fame. Ieri più che le disattenzioni difensive, rimproverei che una grande squadra quando è così in vantaggio a venti dalla fine, la partita la chiude. Le occasioni le hanno avute, ma non le hanno sfruttate».