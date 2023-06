Marianella: «Inter deve sperare in Lukaku. C’è speranza in finale»

Massimo Marianella ha pronosticato su Sky Sport le possibilità che l’Inter ha di vincere contro il Manchester City in Champions League.

POSSIBILITÀ – Massimo Marianella ha parlato così della finale di Champions League: «Esistono possibilità per l’Inter di battere il Manchester City, che è sicuramente più forte. È la squadra più forte a livello mondiale, non c’è neanche la possibilità che Guardiola faccia eccesso di Guardiolismo. Ha già fatto l’errore, lo ha pagato caro. Mi aspetto una formazione molto logica, che sta bene e ha recuperato persino Aké. Il pallone ce l’hanno sempre loro, l’Inter invece è forte con giocatori straordinari. Se la giocherà, credo che debba sperare in Lukaku. Io opterei per lui, lo farei giocare sempre dal primo minuto. Non c’è scaramanzia nella scelta di Dzeko, se lo si fa in una finale si deve cambiare mestiere».