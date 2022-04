Marianella: «L’Inter deve avere una convinzione. Più scelte del Milan»

Inter e Milan si giocheranno la vittoria della Serie A nelle ultime quattro giornate, coi rossoneri che partono purtroppo dal +2 con scontro diretto a favore. Marianella, ospite di 23 su Sky Sport 24, indica i punti che possono rilanciare la squadra di Inzaghi.

IN BILICO – Massimo Marianella non è certo che Inter e Milan vincano le ultime quattro giornate di Serie A: «Percorso netto? Rischiano di non farlo. È difficile pensarlo, perché sono le due migliori squadre ma in questo momento non ce n’è una così devastante rispetto alle altre. Può accadere, questo è il campionato degli allenatori dove in tanti hanno estratto il meglio dalle proprie squadre ma non sempre fortissime. Ci sta che tutte e due possano pensare che l’altra possa non fare percorso netto. La finale di Coppa Italia? Può aiutare se torni a casa con un trofeo in più, può essere uno slancio».

IL VANTAGGIO – Marianella trova un punto a favore della squadra di Stefano Pioli: «Possono anche permettersi un pareggio, questo secondo me è un grande vantaggio. Credo che l’Inter abbia un roster superiore al Milan, se valutiamo le due rose secondo me è più forte. Deve avere questa convinzione, aiuta: dentro deve pensare di avere delle potenzialità superiori. Il calendario secondo me è a favore dell’Inter, leggermente perché poi le squadre che affrontano sono difficili. Poi l’Inter ha più scelte, può variare un po’ di più».