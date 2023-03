Marianella: «Inter di cuore col Porto. Darmian? Se ne parla poco!»

Massimo Marianella ha commentato, a Sky Sport nel corso del programma “Il Calcio è Servito”, la gara disputata dall’Inter contro il Porto (vedi articolo). I quarti di Champions League sono stati raggiunti e il giornalista ha posto l’attenzione su chi si è messo maggiormente in mostra, come Matteo Darmian.

CUORE INTER − Massimo Marianella ha commentato la prestazione dell’Inter contro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. Le sue parole a “Il Calcio è Servito”, in onda su Sky Sport: «L’Inter ieri sera bene, ero abbastanza ottimista per il passaggio del turno. Anzi, pensavo anche che l’Inter potesse vincerla la partita contro il Porto. Il Porto che è una squadra insidiosa, che ha buoni giocatori, buone idee ma sono pericolosi quando devono difendersi. Quando devono segnare fanno più difficoltà. L’Inter ha fatto una partita di cuore. Mi è piaciuto tantissimo Matteo Darmian, di cui colpevolmente parliamo poco. Mi è piaciuto Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu. È entrato bene Romelu Lukaku. André Onana è stato miracoloso. Questa Inter si esalta fuori dal campionato, forse perché la Serie A sa che è del Napoli. Meglio se arriva seconda piuttosto che terza perché deve centrare l’obiettivo Champions. Ha passato un turno difficilissimo quindi si esalta nelle coppe. È ai quarti in Europa e ha vinto la Supercoppa Italiana».