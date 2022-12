Marianella, Inter: «La coppia Lukaku-Dzeko? Bella ma solo per emergenza!»

Marianella dice la sua sulla coppia d’attacco dell’Inter, che ieri ha giocato titolare nell’amichevole contro la Reggina. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, su Lukaku e Dzeko.

EMERGENZA – Massimo Marianella valuta il gioco della coppia d’attacco che ha esordito insieme in Reggina-Inter (vedi articolo). Ospite nello studio di Sky Sport 24, il giornalista afferma: «La coppia formata da Romelu Lukaku e Edin Dzeko è bellissima, nell’emergenza però! L’idea di Simone Inzaghi e della dirigenza nerazzurra era quella di costruire una coppia diversa. Ovvero, formata da uno tra Lukaku e Dzeko e uno tra i giocatori di movimento e velocità come Joaquin Correa e Lautaro Martinez. In una situazione particolare, secondo me, sono due che potrebbero andare bene. Dzeko è straordinario anche in questo momento, che era definito la seconda parte della sua carriera. Mentalmente e fisicamente è ancora quel giocatore straordinario che segnava gol in Bundesliga, in Premier League e in Serie A».