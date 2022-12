Marianella: «Inter, con che spirito tornerà chi ha trionfato al Mondiale?»

L’Inter e tutte le altre squadre di Serie A sono pronte a riprendere il campionato dopo la lunga pausa Mondiale. Marianella si chiede in che stato torneranno i giocatori, in particolare chi ha trionfato come Lautaro Martinez. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

SPIRITO – L’Inter è pronta a riprendere il suo cammino in campionato tra 11 giorni contro il Napoli. Massimo Marianella si chiede come torneranno i giocatori che hanno disputato il Mondiale, soprattutto chi come Lautaro Martinez ha trionfato: «La pausa è difficile da leggere per vari motivi, non solo quello del trend. Io aggiungo anche come inciderà dal punto di vista mentale sui giocatori, chi è andato al mondiale, come gestiranno le emozioni. Troveremo giocatori euforici o scarichi magari, è stato uno sforzo fisico e mentale non indifferente, pensiamo a chi ha vinto il Mondiale per esempio. Hanno raggiunto l’apice della loro carriera, stanno festeggiando da giorni. Con quale spirito torneranno?».