Marianella: «Inter bellissima e clamorosamente pratica! Un dato da sottolineare»

Marianella vede l’Inter nel miglior momento stagionale, nonostante la sconfitta di domenica scorsa con la Juventus. Nel corso del programma La Casa dello Sport Night su Sky Sport 24, il giornalista ricorda anche un dato sul rendimento.

AL MEGLIO – Massimo Marianella è sicuro che Simone Inzaghi riuscirà a far “coesistere” Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic. Queste le sue parole: «Credo che possa trovare la soluzione per non rinunciare a nessuno dei due, e credo che sia così. L’Inter è bellissima in questo momento, è clamorosamente pratica. Non so se abbiamo sottolineato a sufficienza quella che è stata l’impresa in Europa, perché battere il Barcellona che è primo in classifica e si tiene dietro i campioni d’Europa del Real Madrid secondo me va sottolineato a dovere. È un’Inter che ha faticato a entrare dentro la stagione, forse con qualche dubbio di qualche scelta, però poi è diventata una squadra bella, pratica e vincente che segna tanti gol. L’Atalanta è il contrario: è partita molto bene, in questo momento magari sta attraversando la parte più difficile di questo inizio di stagione. Io vedo molto bene l’Inter in questo momento, sinceramente non credo che sia l’Atalanta una rivale per lo scudetto».