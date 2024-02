Marianella: «Inter-Atletico Madrid, sfida tosta! Inzaghi come Simeone»

Inter-Atletico Madrid sarà la prima sfida di andata valida per gli ottavi di finale di Champions League. Di questa partita ne ha parlato Massimo Marianella direttamente dagli studi di Sky Sport.

IL COMMENTO – Massimo Marianella ha parlato così della grande sfida in programma domani: «Arrivare seconda nel girone è stata una piccola leggerezza, vero che l’Inter ha una rosa profonda. In Serie A è la più forte, in Europa con squadre comunque forti come Benfica e Real Sociedad può essere stata una leggerezza, perché poi ti porta ad affrontare l’Atletico Madrid. Mi aspetto una sfida tosta perché sono due squadre forti con una buona mentalità. Si sfidano due grandi allenatori: uno lo è da tanto tempo e l’altro lo sta diventando come Simone Inzaghi. Fare bene con la Lazio e continuare a fare bene con l’Inter migliorando, è un segnale importante. Si affrontano due squadre rognosissime, sono due squadre forti che nessuno vuole mai incontrare. Morata sarà un fattore a San Siro? È presto secondo me rischiarlo. Giusto coinvolgerlo nel gruppo. Vista l’entità dell’infortunio sarei veramente sorpreso dovesse giocare da titolare».