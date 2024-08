Marianella: «Inter ancora favorita per lo scudetto. Vedo un’alternativa!»

Massimo Marianella ha indicato il proprio punto di vista in merito alla prossima stagione di Serie A 2024-2025, il cui avvio vi sarà sabato 17 agosto con il match tra Inter e Genoa.

LA GERARCHIA – L’Inter inizia la nuova stagione di Serie A con la consapevolezza di dover difendere un titolo conquistato in maniera convincente e coinciso con la storica seconda stella cucita sul petto. Della propria previsione in merito alla prossima annata ha parlato il giornalista Massimo Marianella, il quale si è così espresso a Sky Sport: «Per me, l’Inter resta la favorita per la vittoria dello scudetto. Come alternativa rispetto ai nerazzurri vedo la Juventus, mentre il Napoli di Antonio Conte lo inserisco nelle prime due file».

Serie A 2024-2025: come arriva l’Inter al match con il Genoa!

LO SCENARIO – L’Inter si presenta al match d’avvio della sua stagione di Serie A con una situazione non molto chiara in termini di infortuni, data la non certa presenza di Mehdi Taremi, Marko Arnautović e Piotr Zielinski contro il Grifone. I tre nerazzurri hanno dimostrato di aver mosso passi importanti in vista della propria presenza nel primo incontro della Serie A 2024-2025, ma soltanto un’analisi approfondita delle loro condizioni in prossimità della sfida con il Genoa potrà dare un’idea più chiara delle future scelte di Simone Inzaghi.