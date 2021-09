Marianella: «Inter anche senza big davanti a tutti per lo scudetto! Le altre tre…»

Marianella considera l’Inter favorita per lo scudetto anche quest’anno. Il giornalista di Sky Sport, ospite di “Campo Aperto” su Sky Sport 24, spiega perché la squadra nerazzurra è superiore alle inseguitrici, che individua particolarmente in tre

LOTTA TRICOLORE – La forza del Napoli attualmente capolista a punteggio pieno (in attesa che finisca Sampdoria-Napoli, ndr) non preoccupa Massimo Marianella, che non vede gli azzurri favoriti per lo scudetto: «Non più dell’Inter, che in questo momento mi sembra ancora la squadra più forte nonostante quelli che ha perso. Parlo dei giocatori che sono usciti dalla rosa, in particolare Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. L’Inter mi sembra ancora la squadra più forte. Ero al Franchi e l’ho vista contro la Fiorentina, mi ha fatto una buonissima impressione. Per come ha saputo soffrire nel momento difficile. E come ha cambiato la partita contro una squadra forte come la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Io metto l’Inter ancora davanti a tutti in questo momento. C’è un terzetto composto da Milan, Napoli e Roma, che sono le tre squadre che possono insidiare l’Inter fino alla fine. Io vedo queste quattro squadre leggermente più avanti. Poi bisogna capire quando inizierà a carburare la Juventus, che senza Cristiano Ronaldo è meno forte…». Questo il commento di Marianella sulla situazione in Serie A dopo le prime cinque giornate.