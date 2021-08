Marianella: «Insigne opportunità strepitosa per l’Inter. Ma cambia ruolo»

Per Marianella Insigne sarebbe una grande occasione per l’Inter, viste le difficoltà nel rinnovo col Napoli. Il giornalista, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, valuta i nomi per l’attacco.

IN DISCUSSIONE – L’Inter ha preso Edin Dzeko, ma ora cerca un altro attaccante. In serata si è parlato di Wout Weghorst, centravanti del Wolfsburg (vedi articolo). Il giornalista Massimo Marianella analizza i nomi dalla Serie A: «Come partner offensivo sicuramente Joaquin Correa. Poi bisogna capire: stiamo parlando di una squadra che avrà ancora Lautaro Martinez o no? Sì? Bene. Lorenzo Insigne sarebbe un’opportunità strepitosa per l’Inter, ma è chiaro che a Insigne devi dire di cambiare ruolo».