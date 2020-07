Marianella: “Hakimi ed Emerson, Conte vuole salto di qualitÃ ”

Marianella: “Hakimi ed Emerson, Conte vuole salto di qualità”

Massimo Marianella, ospite in studio a “Sky Sport”, ha parlato delle mosse di mercato dell’Inter iniziate con Hakimi e che proseguiranno con l’acquisto di altri giocatori funzionali al gioco di Antonio Conte

ESTERNI DI QUALITA’ – Marianella parla del lavoro sugli esterni che sta facendo l’Inter: «Hakimi nel suo ruolo è secondo solo ad Arnold, il salto di qualità è automatico. Non si può chiedere la stessa cosa ad Emerson Palmieri, ma è un giocatore che Conte conosce bene, sa cosa può dare, l’ha voluto lui al Chelsea e va sul sicuro con quel giocatore. Conte in un tempo molto breve è riuscito contro molte previsioni a vincere al Chelsea con due esterni che gli hanno fatto fare il suo gioco ed è quello che vuole fare in questa Inter».

ERISKEN FONDAMENTALE – Marianella si concede anche un pensiero su Christian Eriksen: «Eriksen è un giocatore per cui stravedo, è un’occasione che non si può mancare. Come quando si vede una giacca a vento bellissima e si prende. Ha portato dei cambi tattici, l’unione Lautaro Martinez-Lukaku era perfetta, hanno dovuto ritrovarsi, ma Eriksen è un giocatore fantastico su cui l’Inter può aggrapparsi nelle prossime stagioni».