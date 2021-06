Marianella non sembra troppo preoccupato, in relazione all’Inter, per l’eventuale partenza di Hakimi. Nel corso dell’ultima edizione di Sky Sport 24 il giornalista ha indicato un giocatore, già in rosa, che potrebbe fare al caso di Inzaghi.

SENZA SOSTITUTO? – Per Massimo Marianella la soluzione è già in rosa: «Achraf Hakimi, secondo me, è un’eccellenza mondiale e uno dei migliori del suo ruolo. Però se tutti i sacrifici dell’Inter fossero come Hakimi ben vengano: hai Matteo Darmian, che ha dimostrato di fare bene a tal punto da far chiedere più volte se Antonio Conte avrebbe fatto giocare lui o Hakimi. Stiamo parlando di un giocatore che può essere degnamente l’erede di Hakimi: mi piace molto. Ha fatto quasi cento partite col Manchester United, in questo eventuale cambio l’Inter non ci perderebbe. Bisogna capire quella che è la realtà: io credo che fra poco l’Inter farà capire qual è l’orientamento di questo mercato, e quindi della prossima stagione. A Simone Inzaghi non credo possano chiedere di fare meglio, ma di gestire e costruire».