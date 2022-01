Marianella: «Gosens acquisto perfetto! Perisic? Pressione Inter sul rinnovo»

L’arrivo di Gosens all’Inter fa sì che cambi la situazione legata al rinnovo di Perisic (vedi articolo). Da Sky Sport 24, il giornalista Marianella parla di come i nerazzurri si siano mossi a sinistra.

NUOVO TITOLARE – Robin Gosens fra qualche settimana potrà debuttare con l’Inter, dopo l’infortunio. Massimo Marianella ne dà un giudizio: «Secondo me è un grandissimo acquisto. Gosens, quando sta bene e gioca, è un giocatore di grandissimo livello. Nella dinamica dell’Inter è perfetto: io credo che l’abbiano preso, al costo che l’hanno pagato, per fare il titolare al posto di Ivan Perisic. Rinnova? Gli possono mettere pressione per dire quali sono le condizioni se vuole rimanere, ma mi aspetto che sia più verso il no».