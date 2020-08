Marianella: “Getafe squadra fisica, sarÃ  partita tosta. Inter…”

Marianella: “Getafe squadra fisica, sarà partita tosta. Inter…”

Massimo Marianella, ospite degli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera nella sfida al Getafe valida per gli ottavi di Europa League. Il giornalista è convinto che i nerazzurri potrebbero soffrire la fisicità degli spagnoli

FISICA – Queste le parole di Massimo Marianella: «L’Inter questa sera potrebbe soffrire il Getafe dal punto di vista fisico. Gli spagnoli sono una squadra esclusivamente fisica, hanno passato il turno con l’Ajax con un atteggiamento stile anni ’70: palla in tribuna e giocatori sempre a terra. È una squadra con due nature: pre covid era in zona Champions League, post Covid invece ha perso sicurezze oltre a due giocatori. Ma non ha perso la sua identità. Questa sera sarà una partita tosta».