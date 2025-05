Marianella: «Flick errore incredibile! Inter più forte del Barcellona»

Massimo Marianella fa fatica a scegliere un momento clou nella partita infinita tra Inter e Barcellona. Il giornalista su Sky Sport prende posizione sulle due squadre.

COMMENTO – Massimo Marianella fa fatica, ma prende posizione sugli equilibri tra Inter e Barcellona: «Scegliere un’immagine di ieri a San Siro è difficile: Acerbi che la mette sotto al sette al 97′, Sommer che para su Yamal, Lautaro Martinez senza fiato. Frattesi sdraiato a terra che non ce la fa più, quella è l’immagine forse. L’Inter, fortissima, vince con umiltà una partita che aveva perso. All’87 hai preso un gol ed eri uscito. Flick fa un errore clamoroso da esonero, non si può difendere così nei minuti di recupero. Mette Lewandowski per far partecipare l’attaccante alla festa della qualificazione. Lo ha mandato in campo perché era uno dei giocatori simbolo, l’ho letta così ed è incredibile. Difende malissimo dopo, con tre difensori e avrebbe dovuto farlo con otto. Tutto ciò non deve togliere niente all’impresa dell’Inter che ha vinto con voglia rabbiosa. Questo fa la differenza nello sport. Io non so chi sia più forte, penso lo sia leggermente di più l’Inter con queste qualità. Bisogna anche saper difendere, anche il pubblico ha aiutato i nerazzurri».