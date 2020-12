Marianella: “Eriksen? Strano definirlo alternativa. Inter, non fare calcoli!”

Condividi questo articolo

Massimo Marianella

Massimo Marianella, telecronista di “Sky Sport”, racconterà Inter-Shakhtar Donetsk direttamente da San Siro. Poco prima della partita, ha presentato le possibili scelte di Antonio Conte e di Luís Castro

DENTRO O FUORI – Manca ormai pochissimo al calcio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk. Massimo Marianella, che racconterà la partita di San Siro per “Sky Sport”, ha presentato così l’attesissima gara di Champions League: «Stasera non sarà tutto legato all’Inter, ma i nerazzurri devono vincere in maniera netta e senza fare troppi calcoli. Non credo ai biscotti. Conte avrà di fronte una buona squadra, ma i nerazzurri sono decisamente più forti. Barella? Se ce la fa, gioca lui. In mattinata c’era ottimismo. Eriksen al suo posto? Strano definirlo un’alternativa nel suo ruolo, ma questo dice la sua esperienza in nerazzurro. Ha grande professionalità e ha sopportato diverse situazioni senza mai una parola fuori posto. Perché non è riuscito ad inserirsi? Ho il sospetto che lui sia stato preso perché era un’occasione di mercato, non so quanto su suggerimento dell’allenatore. Non è scattato quel qualcosa, ma può succedere nel calcio. Shakhtar Donetsk? È una squadra importante, a San Siro festeggia 250 partite in Europa, stasera. Però non è nella fase migliore della sua storia. La politica di Lucescu è tenuta in piedi, ma i brasiliani davvero forti sono andati via. Sono rimasti calciatori molto giovani. È una specie di via di mezzo. Credo che stasera terranno un atteggiamento tattico accorto e difensivo.»