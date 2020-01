Marianella: “Eriksen attratto dall’Inter, ho un solo dubbio”

Condividi questo articolo

Christian Eriksen è sempre più vicino all’Inter. Si tratta di un gran colpo di mercato su cui il giornalista Massimo Marianella, esperto di Premier League per Sky Sport, ha un solo dubbio

UN DUBBIO – Su Eriksen all’Inter c’è un solo dubbio che non riguarda il valore, indiscutibile, del giocatore danese: «L’unico dubbio è se prendi un giocatore così perché lo puoi prendere e lo prendi prima che lo faccia qualcun’altro. E’ il tassello perfetto per l’Inter di Conte? E’ la domanda che si fanno in tanti. Secondo me i grandi giocatori possono stare in tutte le grandi squadre e con tutti i grandi allenatori quindi la risposta è sì. Dove lo metterà Conte? A fare immagino la mezz’ala sinistra, c’è anche l’ipotesi che, quando non c’è Lautaro o Lukaku, possa giocare dietro la punta rimasta ma Lautaro o Lukaku giocano talmente bene insieme che non li toccherei e lo sa benissimo anche Conte. Abbiamo sentito un giocatore importante dell’Inter dire che Conte migliora tutti, anche quelli forti, quindi io credo che Eriksen sia attratto dal campionato italiano, da una grande squadra e anche da un grande allenatore quindi deve venire con la mentalità di concedere qualcosa di più anche nella corsa che è quello in cui ha concesso un po’ meno».