Marianella: «Dybala-Inter? Lo vedrei in Liga! Perisic, ricordiamo anche Gosens»

Marianella dagli studi di Sky Sport ha parlato del futuro di Paulo Dybala e dell’interesse dell’Inter. Poi il commentatore sportivo ha detto la sua anche riguardo il possibile addio di Ivan Perisic.

SU DYBALA – Massimo Marianella su Sky ha detto la sua riguardo il futuro dell’attaccante argentino: «Per me Dybala non è un campione, è un ottimo giocatore con un talento straordinario. Se pensiamo alla storia della Juventus e quelli che hanno portato quella maglia lì… quelli erano i campioni. Però al tempo stesso sarebbe un peccato perderlo in Serie A, molti dicono che sia molto vicino all’Inter. Io non lo vedo tanto per i ritmi della Premier League, anzi credo sia perfetto per un grande club spagnolo».

FUTURO INCERTO – Il commentatore sportivo poi conclude parlando del futuro dell’esterno croato: «Perisic? L’Inter ha comunque preso Gosens, quindi l’alternativa c’è. La valutazione che fa la società, anche per l’età del giocatore, non deve essere presa come un insulto. Secondo me nessuno arriverà a dargli quanto lui chiede».