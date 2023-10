Marianella: «Due esterni forti come quelli dell’Inter non tutti ce li hanno»

Marianella dagli studi di Sky Sport osservando in grafica la probabile formazione dell’Inter in vista della difficile trasferta di domani contro il Torino, si è soffermato a parlare in particolare di due esterni nerazzurri.

FORTI E ITALIANI – Massimo Marianella spende parole al miele per i due esterni italiani dell’Inter: «Guardando Matteo Darmian e Federico Dimarco in grafica (i favoriti domani contro il Torino, ndr), riflettevo se c’è una squadra con due esterni così forti nel mondo, e mi è venuto in mente solo il Liverpool con Alexander-Arnold e Robertson. Più forti di loro due, probabilmente concentrandomi un’altra squadra la trovo, ma è veramente difficile. La cosa bella è che sono due italiani».