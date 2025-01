Marianella: «Donnarumma all’Inter? Scelta coraggiosa. Ingaggio ridotto!»

Massimo Marianella si è espresso in merito al possibile approdo di Gianluigi Donnarumma all’Inter, sottolineando come ciò comporterebbe una precisa scelta dell’italiano sul piano economico.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Marianella si è pronunciato a Sky Sport sulla possibile apertura di Gianluigi Donnarumma al passaggio all’Inter in estate. Secondo il giornalista, si tratterebbe di una scelta “coraggiosa” per varie ragioni: «Penso che lo sia innanzitutto sul piano economico, perché il calciatore accetterebbe di ridursi l’ingaggio pur di tornare in Italia. Lo è anche per quanto riguarda il suo passato professionistico, ma ci sono mille esempi nel mondo di ‘passaggi che fanno discutere’ per il fatto che un determinato calciatore decida di vestire la maglia di un’acerrima rivale di una sua precedente squadra».