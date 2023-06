Marianella: «Derby mercato Inter-Milan? Non finito! Azpilicueta bene»

Marianella rilancia la sfida sul mercato fra Inter e Milan, trovando ancora dei protagonisti da dover sistemare fra le due squadre. A Sky Sport 24, il noto giornalista promuove anche il sempre più probabile arrivo di Azpilicueta dal Chelsea.

LA SFIDA – Massimo Marianella analizza il derby di mercato fra Inter e Milan: «Ancora non è finito, perché dobbiamo scoprire dove firmerà Davide Frattesi. Lì la bilancia penderà da una parte o dall’altra, è il trasferimento più importante in Italia. Marcus Thuram? Calcisticamente, dal punto di vista tecnico e tattico, è posizionato meglio nell’attacco dell’Inter. Ma ci può guadagnare, smacco della trattativa a parte, anche il Milan: la notizia che è arrivata ieri è l’interesse per Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, che mi sembrano più adatti. Capisco lo smacco, del giocatore che stava arrivando e va ai rivali, ma il Milan sta costruendo in maniera diversa dalle attese e dopo aver perso la bandiera decidendo di mandare via Paolo Maldini. L’Inter ha preso un giocatore importante, perché in attesa del ritorno di Romelu Lukaku trova un grande attaccante. Si sta strutturando in maniera importante, mi dicono che César Azpilicueta è una trattativa chiusa e sono convinto che anche a trentaquattro anni possa fare due stagioni all’Inter ad alto livello. E nell’Inter ancora meglio, perché può giocare esterno a tutta fascia a destra e fare il terzo di destra nei tre. Tutti stanno trovando la loro dimensione».