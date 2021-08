Marianella: «Correa acquisto top. Il Tucu è perfetto per l’Inter, bravi tutti»

Massimo Marianella, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del calciomercato italiano. Su Correa, ritiene che si tratti di un acquisto perfetto per l’Inter e fa i complimenti a dirigenti e allenatore per averlo preso

PERFETTO − Questo il pensiero di Marianella: «Joaquin Correa è uno degli acquisti che rientra nella top-five dei trasferimenti. E’ perfetto dal punto di vista tecnico tattico in quella squadra. L’Inter ha sondato diversi nomi, come Marcus Thuram poi infortunatosi. Correa è perfetto per Simone Inzaghi, per giocare sia con Edin Dzeko che con Lautaro Martinez. Quando una squadra compra un giocatore che rientra perfettamente in quella squadra è un grande lavoro fatto dalla società e dall’allenatore. Mi piace moltissimo, la Lazio ha la capacità di scegliere i giocatori. L’Inter lo sceglie perché lo vede dalla Lazio, cosi come l’Argentina».