Marianella: “Conte? Se ne andrà dall’Inter vincendo. Ha un grande merito”

Massimo Marianella

Antonio Conte vincerà sulla panchina dell’Inter, la sua natura e la sua carriera parlano per lui. Ne è convinto Massimo Marianella, che dagli studi di “Sky Sport” esalta il tecnico nerazzurro.

VINCENTE – Antonio Conte è un vincente, e non smetterà certo di farlo ora che è all’Inter. Di questo è fortemente convinto Massimo Marianella, telecronista di “Sky Sport”. Il giornalista esalta il tecnico nerazzurro, mettendo in luce soprattutto un suo grande merito. Ecco le sue parole: «Non sono sicuro che andrà via non vincendo. Io credo che lascerà trofei e medaglie nella sua storia all’Inter. Io sono un grande estimatore di Antonio Conte, perché ha un grande merito, non comune in questo mondo del calcio: dice quello che pensa. A volta in modo brutale, ma serve anche essere brutali. Se c’è uno adatto a dire una cosa scomoda senza metterci lo zucchero a velo sopra, è lui. Ma poi queste situazioni pagano».