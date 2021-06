Marianella apprezza tanto Conte, ma non certo il Tottenham. Il giornalista, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, parla delle voci sull’ex allenatore dell’Inter accostato agli Spurs e non solo.

MEGLIO LUI DEL CLUB – Massimo Marianella ha qualche dubbio: «In questo momento Antonio Conte è più grande del Tottenham, come dimensione, e nettamente. Il Tottenham la cosa più grande che ha in questo momento è lo stadio, uno dei più belli al mondo. Ha una squadra non vincente, da sempre, che ha bisogno di un allenatore vincente. Per me è più grande del Tottenham».

IL MIGLIORE – Da Marianella arrivano invece parole dolci su Romelu Lukaku, dopo quelle di ieri sera del belga (vedi articolo): «Che acquisto! Difficile non avere feeling con Lukaku, conoscendolo, perché è una persona meravigliosa oltre che un attaccante straordinario. Lui sarà il punto di forza di una squadra che dovrà un po’ rivedere i piani tecnici, perché ci saranno tre-quattro cessioni importanti. Però in Italia può fare ancora la differenza, molto significativa. Non so chi resterà e chi gli metteranno attorno, ma con Lukaku l’Inter può essere ancora molto forte».

RINFORZO A SINISTRA? – Marianella ha anche qualche perplessità su Emerson Palmieri, accostato ai nerazzurri: «Col Chelsea era in panchina in gran parte dei match… È un buonissimo giocatore, lui fece una finale di Europa League a Baku straordinaria (contro l’Arsenal nel 2019, ndr), giocando benissimo. Però uno, se deve dimostrare che è bravo, deve giocare. Sarebbe un buonissimo acquisto, il fatto di aver giocato così poco sarebbe un alleato dell’Inter per pagarlo meno».