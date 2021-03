Marianella: Â«Conte manda segnali con 3 assi! Bastoni titolare all’EuropeoÂ»

Marianella: «Conte manda segnali con 3 assi! Bastoni titolare all’Europeo»

Condividi questo articolo

Massimo Marianella

Parma-Inter è la sfida in programma stasera, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Marianella – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – parla della sfida e della grande occasione che ha la squadra di D’Aversa. Di seguito le sue dichiarazioni

OCCASIONI – Parma-Inter è l’ultimo atto della venticinquesima giornata di Serie A. Massimo Marianella parla prima del match: «Paradossalmente la grande occasione per il Parma è quella di fare una grande partita, l’Inter certamente vuole sfruttare questo momento per mettere distanza tra sé e le altre. Non è semplice per il Parma perché affronta una delle squadre secondo me più forti d’Europa, anche se in Europa non l’ha dimostrato, ma devi provare a fare risultato perché in questo caso i punti potrebbero valere doppio, nel senso che mentalmente poi puoi sfruttare il buon risultato come moltiplicatore di energie».

SEGNALE – Prosegue Marianella: «Anche i diffidati in campo? Conte dà il segnale che questa partita è importante e non a caso mette i tre migliori in campo: Lukaku, Barella e Hakimi. Cali i tre assi, poi cali anche tutti gli altri. Il miglior Sanchez si è visto con il Cile e nell’ultimo Arsenal, poi dallo United in poi non si è più rivisto: ecco, questa potrebbe essere l’occasione. Difesa come quella della Juventus di Conte? Questo sì, sono giocatori diversi, con esperienze diverse. Molto bello come sta crescendo Bastoni, oggi bisognerebbe ragionare sul fatto che possa diventare titolare con l’Italia già al prossimo Europeo: non ha paura e lo ha dimostrato. Io penso che l’Inter ora la pressione la lasci agli altri, il momento difficile è stato arrivare fino a qui. E’ stata la gestione del gruppo, i problemi societari: una volta che ha vinto le partite importante, la pressione una squadra così la lascia agli altri».