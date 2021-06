Marianella: «Conte-Real Madrid? Saltata per un motivo. Impresa Inter»

Massimo Marianella, telecronista e giornalista di “Sky Sport”, ha commentato l’addio di Antonio Conte all’Inter e l’ipotesi Real Madrid per il tecnico pugliese, sfumata nel pomeriggio

PORTA IN FACCIA – È passata una settimana dall’addio di Antonio Conte all’Inter (vedi articolo). Il club nerazzurro si è già cautelato, bloccando Simone Inzaghi e inaugurando un nuovo corso. Il tecnico pugliese, che ha percepito una corposa buonuscita, ha visto sfumare la pista Real Madrid nel pomeriggio. Ne ha parlato Massimo Marianella: «Perché Conte non è andato al Real Madrid? C’è una questione economica da considerare. Oggi ogni club guarda al denaro. Non dimentichiamo che il Real ha venduto Achraf Hakimi per rifarsi lo stadio. Non so cosa sia successo nella trattativa con Conte, che viene da un’impresa importantissima con l’Inter. Credo però che non sia stato preso perché il club spagnolo voleva un’opzione sicura. Ancelotti conosce tutto. Non era il momento di rischiare con scelte radicali. Anche se Conte è stato nel mirino di Florentino Pérez».