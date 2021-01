Marianella: «Conte avrebbe scelto la Juventus per vedere l’Inter sua in tutto»

Massimo Marianella

Marianella è tornato su Inter-Juventus di domenica sera nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. Il giornalista l’ha fatto utilizzando il punto di vista di Conte, ritenendo che l’allenatore avrebbe preferito vedere la sua squadra ideale proprio nel derby d’Italia.

LA VENDETTA DELL’EX – Secondo Massimo Marianella nel derby d’Italia si è vista una squadra a immagine e somiglianza dell’allenatore: «È stata l’Inter di Antonio Conte, in tutto e per tutto. In campo, nella mente e nel cuore. Se Conte doveva scegliere una partita per vedere la sua squadra avrebbe voluto scegliere questa, sulla Juventus. È stata anche la vittoria di una panchina sull’altra: si è visto che l’esperienza di qualche anno in più in panchina di Conte ha avuto la meglio».