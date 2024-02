Marianella: «Consapevolezza Inter palpabile, basi per un ciclo!»

Marianella non ha dubbi sull’Inter, che oggi fa paura a tutta Europa. Per il giornalista, le basi sono ben solide per aprire un ciclo vincente.

BASI − Massimo Marianella a Sky Sport 24 non ha dubbi sulla squadra di Inzaghi: «L’Inter fa paura. La seconda parte del percorso europeo della stagione passata ha dato una consapevolezza al gruppo veramente palpabile. L’Inter ha le basi per aprire un ciclo, credo che siano strafavoriti per questo campionato. sono ben posizionati in Europa. Al Wanda Metropolitano con quella squadra e quell’ambiente è sempre difficile, ma l’Inter si è posizionata bene. Però sono convinto che si possa aprire un ciclo».