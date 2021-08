Marianella: «Chelsea ha cash che serve all’Inter. Un asso nella manica»

Massimo Marianella, telecronista e giornalista di “Sky Sport” esperto di Premier League, ha parlato delle trattative in corso tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku.

ACCORDO IN VISTA – Nessun problema per il Chelsea, secondo Massimo Marianella, di rispettare le richieste dell’Inter per Romelu Lukaku. Queste le sue parole sulla trattativa più calda del mercato in queste ore: «Al Chelsea sanno che possono trovare un accordo con i nerazzurri per il belga. Il cash di cui i nerazzurri hanno bisogno non è un problema per i blues, considerato anche che hanno in mano un giocatore che a Milano interessa come Marcos Alonso».