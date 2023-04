Marianella: «Benfica-Inter, in attacco dico ancora Lukaku! Vi spiego»

Massimo Marianella intervenuto dagli studi di Sky Sport ha parlato di Benfica-Inter in programma questa sera, con le possibili scelte in attacco per Simone Inzaghi.

IN ATTACCO – Marianella preferirebbe vedere in campo l’attaccante belga contro i portoghesi e spiega il perché: «Farei giocare Lukaku perché nella mia mente resta un grande attaccante che in un momento negativo ha sbagliato dei gol incredibile. È una stagione un pochino maledetta, non è stato fortunato. Però io penso che è un giocatore ha esperienza internazionale e quel sorriso che lo aiuta a scendere in campo. Niente contro Edin Dzeko che sta facendo bene, ma è anche lui in calo. Il problema realizzativo dell’Inter è un problema che va oltre Lukaku, e visto anche il rapporto che c’è dentro e fuori il campo con Lautaro Martinez, io farei giocare un belga. Questa è la partita dell’anno per l’Inter, se tu la risolvi cambia il volto della stagione ».