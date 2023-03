Marianella: «Benfica ha fatto miracolo con Joao Mario. Con Inter…»

Uno degli ex giocatori dell’Inter di tempi recenti, Joao Mario, sta sorprendendo in Europa e in Portogallo con il Benfica. Massimo Marianella ne ha parlato in questo modo su Sky Sport.

SORPRESA – Joao Mario continua a sorprendere, non mancano più gol e assist con il Benfica sia in campionato che in Champions League. Massimo Marianella ha commentato così su Sky Sport il calciatore: «Il Benfica ha fatto un miracolo con Joao Mario, da quando è arrivato in Italia ha fatto malissimo con l’Inter. Anche in Inghilterra con il West Ham non ha fatto bene in prestito. Al Benfica, da ex giocatore dello Sporting Lisbona, è fiorito finalmente».

