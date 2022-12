Marianella: «Belgio, che rimpianto per Lukaku e quelli della sua generazione»

Massimo Marianella, giornalista e cronista di Sky Sport, dagli studi dell’emittente televisivo ha espresso la sua opinione riguardo il fallimento del Belgio al Mondiale. Poi nello specifico un parere anche su Romelu Lukaku.

RIMPIANTO BELGIO – Marianella, grande estimatore di Romelu Lukaku, sottolinea però la grande occasione persa dalla sua Nazionale durante questo Mondiale: «È un vero peccato che questo Lukaku non sia arrivato in condizione all’appuntamento con questo Mondiale, anche un po’ distratto. Un peccato per questa generazione del Belgio: difficile pensare che così tanti giocatori di talento possano tornare tutti insieme nello stesso momento. Non aver portato a casa nessun trofeo, francamente è un rimpianto».