Marianella: «Barella uno dei centrocampisti migliori al mondo. L’Inter…»

Massimo Marianella, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter ed in particolare di Nicolò Barella. Una battuta, infine su Romelu Lukaku, ex attaccante dell’Inter oggi in forza al Chelsea

COMPLETO – Marianella parla a proposito di Nicolò Barella: «Barella? Sta diventando uno dei centrocampisti più forti al mondo. È completo, multidimensionale. È pratico nei momenti importanti, è veramente fortissimo. L’Inter fa l’ennesimo grande colpo in una situazione difficile. Non dimentichiamo che questa sarebbe dovuta essere una stagione difficile per i nerazzurri dal punto di vista economico e invece ne sono usciti alla grande. Hanno fatto delle mosse a cui sono stati costretti, ovvero la rinuncia a Lukaku ed Hakimi, hanno messo in sicurezza il club e rafforzato la squadra sul campo. Il doppio rinnovo di Lautaro e Barella è un’altra grande mossa»

Marianella, infine, parla a proposito di Lukaku, ex attaccante dell’Inter ora in forza al Chelsea: «Lukaku? Sta facendo benissimo al Chelsea, anche se non ha segnato nelle ultime due partite di Premier League. È un giocatore fenomenale e lo sta dimostrando. Anche umanamente ha preso un bel riscatto, è la terza volta che va al Chelsea ed era l’unica squadra con cui non aveva mai segnato un gol. Riempe la casella che rende tutti migliori».