Marianella: «Azpilicueta per l’Inter come Darmian! Lukaku-Milan 0%»

Azpilicueta all’Inter è il nome con cui Di Marzio ha aperto Calciomercato – L’Originale stasera (vedi articolo). Al programma di Sky Sport Marianella ha dato un giudizio sia sullo spagnolo del Chelsea sia sulle voci (smentite) di Lukaku al Milan.

ACQUISTO PROMOSSO – Massimo Marianella è ottimista sull’ultimo nome fatto per l’Inter: «César Azpilicueta è un buonissimo giocatore. Un giocatore da un carattere straordinario, un vero capitano. Peraltro può giocare a tutta fascia o terzo di destra: è un po’ come Matteo Darmian nel gioco dell’Inter. A trentaquattro anni è ancora sano e pronto per fare almeno due ottime stagioni. Fisicamente, calcisticamente e caratterialmente».

OPPORTUNITÀ NON REALISTICA – Marianella promuove Azpilicueta all’Inter ma non Romelu Lukaku al Milan: «Cercato davvero? Questo non lo so, può essere. Però io do zero possibilità che Lukaku si rimangi quello che ha detto. Io ho avuto la fortuna di conoscere Lukaku: qual è l’unica chiave per cui può andare al Milan? Quella economica, non ci sono altri motivi. Lukaku ha avuto un insegnamento da giovane molto forte: lui viene da una famiglia che era agiata, mano a mano il padre ex calciatore ha avuto problemi economici e sono passati da una casa grande a una piccola. Mamma e papà senza lavoro, la madre aveva trovato il modo di avere del cibo buttato via dai mercati. Bussa il Chelsea offrendo un incentivo di un milione di sterline cash, ma mamma e papà hanno detto no perché doveva studiare prima. Quindi lui al Chelsea c’è andato dopo, quell’insegnamento sono certo che Lukaku non se l’è scordato mai. Ed è il motivo per cui do zero possibilità che vada al Milan».