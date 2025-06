Marianella attacca Acerbi: «Permalosità fuori luogo, mi ha deluso»

Marianella attacca Acerbi in merito alla polemica nata sulla convocazione in Nazionale. Il giornalista boccia la decisione del difensore dell’Inter, che ha replicato a Luciano Spalletti nel pomeriggio. Queste le sue parole.

ATTACCO NETTO CONTRO ACERBI – Massimo Marianella, ospite negli studi di Sky Sport 24, si scaglia prepotentemente contro Francesco Acerbi, che ha deciso di non rispondere alla convocazione dell’Italia di Luciano Spalletti. Questo il rimprovero del giornalista: «Anche fosse per una sola partita è comunque un onore, mi sembra una permalosità fuori luogo da parte di Acerbi. Anche se l’Italia può giocare serenamente senza Acerbi e nessuno se ne accorgerebbe. Acerbi è un ragazzo con una testa e con delle idee, ma qui mi delude perché deve essere il primo a capire che la Nazionale abbia bisogno di ringiovanire. Doveva prendere questa convocazione come un grande complimento. L’Italia può giocare senza Acerbi e si merita la convocazione Luca Ranieri». La polemica Acerbi-Nazionale è nata nel primo pomeriggio, quando Luciano Spalletti ha annunciato in conferenza stampa la rinuncia di Ace. E subito dopo, il difensore dell’Inter ha replicato alle parole del CT sul suo account Instagram con un altro duro attacco. La Nazionale giocherà venerdì 6 e lunedì 9 rispettivamente contro Norvegia e Moldavia.