Marianella: «Arnautovic ottimo, ma caratterialmente difficile»

L’Inter ha lavorato molto sul mercato negli ultimi giorni, ne sono prova i due nuovi possibili arrivi: Marko Arnautovic e Carlos Augusto. Massimo Marianella commenta su Sky Sport.

ATTACCANTE – Massimo Marianella non riesce a comprendere la decisione della dirigenza: «Arnautovic è un ottimo attaccante, ma caratterialmente la scelta mi lascia perplesso. Lui va all’Inter non per fare il titolare, c’è Lautaro Martinez e l’altro sarà Thuram con alternativa Correa. Arnautovic sarà l’alternativa all’argentino, non mi sembra però l’uomo che accetta questa situazione. Tecnicamente sa giocare a calcio, non metto in dubbio quello»