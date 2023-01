Maresca: «Supercoppa Italiana evento importante! Sul gol di Dimarco…»

Fabio Maresca, arbitro della finale di Supercoppa Italiana vinta dall’Inter 0-3 al Milan, è intervenuto questo mattina sulle frequenze di Radio Anch’io Sport per parlare proprio della finale. Inevitabile un commento anche riguardo l’utilizzo del VAR e del nuovo fuorigioco semi-automatico.

PARTITA E POLEMICHE – L’arbitro napoletano Fabio Maresca in radio è tornato a parlare della sfida di Riad tra Milan e Inter: «La Supercoppa Italiana è stata una serata importante per me e la mia carriera. Un evento come questo che segna una finale con trofeo e inoltre il derby di Milano è per me è una grande responsabilità. Tante polemiche VAR? Fanno parte del gioco. Sorrido quando si mette in discussione il nostro atteggiamento nei confronti dello strumento, ormai è diventato indispensabile. L’obiettivo di tutti sarà quello di vedere più gioco effettivo e diminuire le pause chiamando meno falli possibili. Chiaramente questo non può non tener conto dell’obiettivo dell’arbitro, cioè quello di proteggere i calciatori. Noi vogliamo fischiare il meno possibile, ma questo dipende dai calciatori e dalla cultura del campionato. L’obiettivo di un arbitro è quello di non incidere sul risultato».

FUORIGIOCO SEMI-AUTOMATICO – Maresca parla del fuorigioco semi-automatico, già visto al Mondiale in Qatar e in finale di Supercoppa Italiana a Riad e dalla prossima settimana anche in Serie A, facendo riferimento al ruolo del guardalinee: «Superfluo il ruolo del guardalinee con il fuorigioco semi-automatico? Bisogna dire che la finale di Riad è un grande spot per lo strumento, ma anche per gli arbitri degli italiani. Il gol dell’1-0 di Federico Dimarco ci ha fatto vedere come l’assistente che era Stefano Alassio, ha preso una decisione millimetrica in maniera corretta. In quel caso lo strumento ha confermato la giustezza presa sul terreno di gioco. Gli assistenti non solo solo deputati al fuorigioco, ma sono degli arbitri aggiunti che hanno una prospettiva diversa, opposta all’arbitro di campo».