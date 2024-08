Maresca: «Non sono sicuro di avere due titolari a disposizione contro l’Inter!»

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha espresso un dubbio sulla presenza di due calciatori titolari per l’amichevole che la sua squadra disputerà contro l’Inter l’11 agosto.

POSSIBILE ASSENZA – L’Inter giocherà l’ultima amichevole del suo precampionato contro il Chelsea, squadra allenata da Enzo Maresca. Quest’ultimo, proprio a proposito dell’incontro che la sua squadra disputerà con i nerazzurri, ha rimarcato la possibilità che due calciatori importanti dei Blues siano assenti in quella sfida: «Non sono sicuro che Jackson e Palmer ce la faranno per l’Inter. Spero per la partita contro il City. Sono tutti giocatori importanti. Tra Cole e Nicolas l’anno scorso abbiamo segnato quasi 40 gol, quindi sono entrambi molto importanti!».

L’Inter e le ultime amichevoli estive: prepararsi all’incontro con il Genoa!

FORMA AUSPICATA – L’Inter usufruirà delle prossime amichevoli, contro l’Al Nassr alle 20:30 di oggi 7 agosto e contro il Chelsea nella giornata dell’11 agosto, per raggiungere progressivamente la forma auspicata in vista dell’inizio della prossima stagione di Serie A. Contro il Genoa, infatti, i nerazzurri necessitano di uno stato di forma adeguato per poter far fronte alla quasi certa assenza delle due alternative in attacco, Mehdi Taremi e Marko Arnautović. Per tale motivo sarà necessario poter disporre di un Lautaro Martinez e di un Marcus Thuram sufficientemente in condizione per fronteggiare al meglio lo scoglio Grifone.