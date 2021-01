Maresca non fermato dopo Udinese-Inter: va subito a Sampdoria-Juventus

Maresca, contrariamente a quanto si diceva negli scorsi giorni, non resta fermo dopo la direzione di gara insufficiente di Udinese-Inter e le parole a fine partita. Sarà subito in campo nella ventesima giornata di Serie A, in Sampdoria-Juventus, seppur non come arbitro centrale.



NIENTE STOP – Si diceva che l’AIA, dopo Udinese-Inter, avrebbe sospeso l’arbitro Fabio Maresca per qualche settimana, facendolo poi ripartire dalla Serie B. Nulla di tutto questo: riappare subito nelle designazioni per la ventesima giornata di Serie A, appena uscite (vedi articolo). Il direttore di gara della sezione di Napoli sarà il quarto ufficiale per Sampdoria-Juventus, in programma sabato alle ore 18. Una scelta che farà senza dubbio discutere, quella del designatore Nicola Rizzoli. Non solo per la mancata espulsione di Tolgay Arslan, ma pure per la frase infelice a fine gara dopo le espulsioni di Antonio Conte e Gabriele Oriali (vedi articolo). Si pensava a un paio di turni di stop, per poi farlo ripartire da una situazione più tranquilla. Invece Maresca evita il blocco e riprende subito dal massimo campionato, e nemmeno da una partita di secondo piano…